Fenerbahçe'nin istatistikleri camianın canını sıkıyor

Fenerbahçe için yeni sezon kabus gibi başladı. Avrupa Ligi’nde Makedon ekibi Vardar karşısında elenmek, tam anlamıyla bir şok oldu. Ligde ise geride kalan 4 haftada sadece 1 kez kazanan Fenerbahçe, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile hanesine 5 puan yazdırabildi. Buna rağmen Aykut Kocaman, hemen hemen verdiği her demeçte takımının iyi oynadığını, basit hatalarla goller yediklerini ve aslında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Ancak geride kalan 4 haftanın istatistiklerine bakıldığında, Fenerbahçe’nin aslında saha içerisinde çok da iyi işler yapmadığı görülüyor.

Fener kaleyi bulamıyor

Sarı-Lacivertliler’in zirvede yer aldığı alanlar %62’lik topa sahip olma ve ceza sahasına maç başına 43 top gönderme. Mesela bu toplarla ceza sahasında bulunma ortalaması ise 15 ve bu alanda ligde 11. sıradalar. Fenerbahçe maç başına 9.3 şut denemesiyle 9. konumunda. Ancak bu şutların ortalama 3’ünün kaleyi bulması, Sarı-Lacivertliler’i bu alanda en başarısız 3. takım yaptı. Kanarya’nın ön plana çıkan bir diğer istatistiği ise rakiplerine 12.3 faul yapması. Aykut Kocaman’ın öğrencileri bu alanda ligin en az faul yapan 3. takımı konumunda bulunuyor.

‘Yönetimi mahcup etmeyelim’

Fenerbahçe Yönetimi, önceki gün Aykut Kocaman’a ve takıma destek mesajı yayınlamıştı. Dünkü idmanda öğrencilerine bunu hatırlatan Kocaman, “Yönetimimiz kötü sonuçlarımıza, hatalarımıza rağmen arkamızda. Onlar üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Yönetimi daha fazla mahcup etmeyelim. Alanya’yı yenelim ve Beşiktaş derbisine de moralli çıkalım” ifadelerini kullandı.

Advocaat’tan tam destek

Sarı-Lacivertliler’in geçtiğimiz sezonki teknik patronu olan Dick Advocaat, eski takımına mesaj gönderdi. Şu anda Hollanda’yı çalıştıran Advocaat, “Fenerbahçe’nin Başakşehir maçını izledim. Kaybettiler ancak moral bozmalarını gerektiren bir durum yok. Çünkü iyi mücadele ettiler ve doğru yoldalar. Yakında galibiyetler gelmeye başlar” diye konuştu.