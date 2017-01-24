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Fenerbahçe'nin konuğu Amed Sportif

Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki son maçında yarın Spor Toto 2. Lig takımıyla karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.
 
C Grubu'nda 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, 13 puanlı lider Gençlerbirliği'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Grupta galibiyeti bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada kaldı.
 
Son maçlar öncesinde Gençlerbirliği lider, Fenerbahçe ise ikinci olarak gruptan çıkmayı garantiledi.
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Amed Sportif Faaliyetler maçında, ligde az süre alan futbolcular ile gençlere şans tanıması bekleniyor.
 
Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

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