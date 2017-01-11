Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin kupası çalındı!

Bu sabah Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun içerisinde bulunan, Fenerbahçe Spor Kulübü müzesinde ilginç bir olay yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Saat 10.30 sularında müzeye gelen bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluk kupasını içinde bulunduran cama kafa atıp kırarak, kupayı aldı ve kaçmaya başladı. 

Güvenlik görevlilerinin durumu farketmesiyle beraber yaşanan kovalamacanın ardından, görevliler taraftarı zorlukla yakaladı.

Bu sırada Trabzonspor taraftarının "Bu kupa bizim, er geç buradan çıkıp bizim müzemize gelecek" şeklinde bağırdığı öğrenildi. Kadıköy'deki Kızıltoprak karakoluna götürülen Trabzonspor taraftarının sorgusunun halen devam ettiği belirtildi. (AJANSSPOR)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD yapay zekaya sahip İHA geliştirdi

ABD yapay zekaya sahip İHA geliştirdi

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları

Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA