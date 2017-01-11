Fenerbahçe'nin kupası çalındı!
Bu sabah Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun içerisinde bulunan, Fenerbahçe Spor Kulübü müzesinde ilginç bir olay yaşandı.
Saat 10.30 sularında müzeye gelen bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluk kupasını içinde bulunduran cama kafa atıp kırarak, kupayı aldı ve kaçmaya başladı.
Güvenlik görevlilerinin durumu farketmesiyle beraber yaşanan kovalamacanın ardından, görevliler taraftarı zorlukla yakaladı.
Bu sırada Trabzonspor taraftarının "Bu kupa bizim, er geç buradan çıkıp bizim müzemize gelecek" şeklinde bağırdığı öğrenildi. Kadıköy'deki Kızıltoprak karakoluna götürülen Trabzonspor taraftarının sorgusunun halen devam ettiği belirtildi. (AJANSSPOR)
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