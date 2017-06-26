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Fenerbahçe'nin Lucas Lima transferi için Barcelona ile yarıştığı iddia edildi

Barcelona'nın transferini tamamladığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

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Lucas Lima için İspanya'dan transfer iddiası! Barcelona'nın transferini bitirdiği iddia edilen Lucas Lima için İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Fenerbaçe ve Everton'ın da Brezilyalı futbolcuyu kadrolarına katmak istediğini belirtti.

Gazeteye göre Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta oynayan Lima, Barcelona ile anlaşamadı. Bunun üzerine Fenerbahçe ve Everton, devreye girdi.

BONSERVİSSİZ TRANSFER

31 Aralık 2017'de Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği açıklanırken, futbolcuyu bu yılın sonunda transfer edecek takımın bonservis bedeli ödemeden transferi tamamlayabileceği kaydedildi.

26 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin geçen sezonda ilgilendiği iddia ediliyordu. Fenerbahçe, Santos ile bonservis konusunda anlaşamamış ve transfer gerçekleşmemişti. (Sporx)

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