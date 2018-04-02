Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok! İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı STAR.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü yok.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vincent Janssen dışında eksik bulunmuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, Kayseri deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde 44. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

- Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı.

Taraflar arasında geçen sezon İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

- Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 22. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı.

Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.

- Tarihi sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Vedat, Lopes, Sapuranu, Kucher, Atila, Şamil, Deniz, Mendes, Boldrin, Umut, Kravets

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao