Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Seydou Doumbia Sporting'in teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Roma'nın forvet oyuncusu Seydou Doumbia, Sporting'e transferi konusunda kararını verdi.

İtalya basınında Sky Italia'nın haberine göre; Roma ile Sporting 6 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı ancak Fildişili golcü ise teklife olumsuz yanıt verdi.

MAAŞI BEĞENMEDİ

Haberde; Roma ve Sporting'in anlaşmasına karşın Portekiz ekibinin yıllık 1.5 milyon euro maaş teklif ettiği ve Doumbia'nın bu rakamı yetersiz bulduğu kaydedildi.

SON RAKİP GIRONA

Bonservisi Roma'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu İsviçre Ligi takımlarından Basel'de kiralık olarak geçiren Fildişi Sahilli forvet için La Liga'ya yeni yükselen Girona'nın da talip olduğu belirtildi.

2019 yılına kadar Roma ile sözleşmesi devam eden Doumbia, geçtiğimiz sezon Basel formasıyla 25 lig maçına çıkarken 20 gol atmış ve başarılı bir sezon geçirmişti. (Sporx)