ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin Volkan Demirel ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı belirtildi

Fenerbahçe Kulübünün, milli kaleci Volkan Demirel ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kontratı sona eren ve henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekibin yaptığı ilk antrenmanda takımla çalıştı.     

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer alan deneyimli kaleciyle anlaşmaya varıldığı ve resmi sözleşmenin yakın zamanda imzalanacağı öğrenildi.     

Sarı-lacivertli takımda 15 sezonu geride bırakan kaptan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA