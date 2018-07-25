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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew, İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Andre Ayew'in, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

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Fenerbahçe yaz aylarının ilk yabancı transferini gerçekleştiriyor! İngiliz BBC'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Andre Ayew, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a doğru yola çıktı.
 
MALİYETİ 4.7 MİLYON EURO
 
Fenerbahçe'nin, Swansea City'e kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği kaydedilirken, Andre Ayew'e ise 1 yıllığına 3.2 milyon euro ödeme yapacağı bilgisi verildi.
 
West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı. (Sporx)

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