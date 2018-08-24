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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes: Yeni bir macera için yeni evime gidiyorum

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medya paylaşımı ile gündemde.

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Son olarak Portekiz ekibi Porto'da forma giyen ve şu anda boşta olan ve bonservisi elinde olan Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medyada yola çıktığını duyurduğu bir mesaj paylaştı.

İspanyolca mesajla paylaştığı  seyahat fotoğrafında "Yeni evime gidiyorum. Yeni  macera için mutlu ve heyecanlıyım." notunu düşen 26 yaşındaki stoper, takipçilerinde merak uyandırdı.

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