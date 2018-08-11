Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Cezayirli golcü Islam Slimani İstanbul'a geldi.
Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Andre Ayew'i renklerine bağlayan Fenerbahçe transfer şova devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün her konuda anlaşmaya vardığı Islam Slimani, imza atmak üzere Türkiye'ye geldi.
Slimani Kadıköy'de maç izleyecek
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Islam Slimani, Sarı-Lacivertli takımın Bursaspor maçını tribünden izleyecek. Cezayirli golcü, en son Leicester City formasını giydi.
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