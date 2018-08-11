Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Cezayirli golcü Islam Slimani İstanbul'a geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Andre Ayew'i renklerine bağlayan Fenerbahçe transfer şova devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün her konuda anlaşmaya vardığı Islam Slimani, imza atmak üzere Türkiye'ye geldi.

Slimani Kadıköy'de maç izleyecek

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Islam Slimani, Sarı-Lacivertli takımın Bursaspor maçını tribünden izleyecek. Cezayirli golcü, en son Leicester City formasını giydi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA