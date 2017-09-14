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Fenerbahçe'ye Alper Potuk müjdesi

Pazar günü Alanyaspor'la kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'ye Alper Potuk'tan iyi haber geldi.

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Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Alper Potuk'un bir ihtimal bu hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında kadroda olabileceği ifade edildi. Yıldız oyuncunun bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde tam olarak hazır olacağı belirtildi. Bu gelişme zorlu maçlar öncesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da yüzünü güldürdü.

İYİ HİSSEDİYORUM

Alper Potuk kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Sakatlık bir futbolcu için en büyük kabus. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Oynayacak düzeydeyim. Hocam uygun görürse Alanyaspor karşısında bile oynayabilirim. (Takvim)

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