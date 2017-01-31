Fenerbahçe'ye Devler Ligi şoku!

Son 4 yılın en düşük rakamları bu sezon ortaya çıkarken, gelecek açısından da zor bir dönemin kıyısına gelindi. Şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe, arka arkaya 10. sezonda Şampiyonlar Ligi’ne kalamama tehlikesiyle karşı karşıya. İlk 2 sırayla şu an 7 puanlık bir farkı olan sarı-lacivertliler, en son 2008 yılında Devler Ligi’nde boy gösterdi.

Diğer bir noktada şampiyonluğun kaçması halinde yayın gelirleri, forma satışı, kombine satışı ve stat gelirlerindeki yine düşüş olacak. Fenerbahçe’de kötü kurulan kadronun sancıları da giderek artıyor.

Vitor Pereira yönetiminde iki sezonda büyük bir sirkülasyon yaşayan ve an itibariyle iflas noktasına gelen kadro, gelecek sezon için alarm veriyor. Dirk Advocaat’ın da başını ağrıtan durum; sözleşmesi bitecek ve kiralık oyuncuların geleceği.

Lens, Sow ve Karavaev gibi isimlerin kiralık olması, bonservislerinin de maliyetli olması endişeleri artırıyor. Ayrıca Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım’ın da sözleşmeleri 5 ay sonra bitiyor.

Bir diğer nokta da takım içerisindeki maaş sıkıntısı. Kadro dışı kalan Emenike ve Van der Wiel’in toplamda 5 milyon euroyu bulan maaşları, kadroya alınmayan Stoch’un 2 milyon euroyu aşan maaşı, son 2 senede beklenenleri veremeyen Van Persie’nin tek başına 5 milyon euroluk maliyeti ve Aatif, Neustadter, Salih Uçan, Fabiano, İsmail Köybaşı gibi oyunculardan verim alınamaması kulübün üzerindeki külfeti daha da çoğaltıyor.

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