Fenerbahçe'ye Emenike'den büyük darbe

Kız ayakkabısı giyen Suriyeli çocuğun dramı

Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmalardan kaçarak canlarını kurtarmak için anne, baba ve 3 kardeşiyle Türkiye'ye sığınan 7 yaşındaki Muhammet, yolda ayakkabısını düşürdüğü için bulduğu bir kız ayakkabısı ile kışı geçirmeye çalışıyor. Ailesi ile sığındıkları Adana'da derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veren Muhammet'in kardeşleri ise çamurda yalın ayak yaşıyor.