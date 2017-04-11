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Fenerbahçe'ye ihtar cezası

PFDK, Fenerbahçe'ye ihtar cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.04.2017 tarih ve 70 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"

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