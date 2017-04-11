Fenerbahçe'ye ihtar cezası
PFDK, Fenerbahçe'ye ihtar cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.04.2017 tarih ve 70 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.