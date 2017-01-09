Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'tan Mehmet Ekici için yeni teklif

Beşiktaş yönetimi, Olcay Şahan'ı isteyen Trabzonspor'a 'Mehmet Ekici'yle takas yapalım' dedi. Bordo-mavililer de Olcay'ın yanında Tolgay'ı istedi. Kartal ise Veli'yi teklif etti.

  • Akşam
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kara Kartal, Fenerbahçe'yle büyük oranda el sıkışan Mehmet Ekici'nin peşini bırakmıyor. Siyah-beyazlılar, Bordo-mavililer'e gurbetçi oyuncu için yeni bir teklif sundu. Olcay Şahan'la anlaşmaya varan Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'la bonservis pazarlığına oturdu. Siyah-beyazlılar, "Olcay'ı alın, Mehmet Ekici'yi verin" önerisini iletti. Bunu kabul etmeyen Fırtına, "Olcay'ın yanında Tolgay Arslan'ı verin" cevabını verdi. Ama "Tolgay'ı vermeyiz" diyen Siyah-beyazlı yöneticiler, Tolgay değil de Veli Kavlak'ı verebiliriz" dedi.
 
3 YILLIK ANLAŞMA VAR
 
Bordo-mavililer'in bu teklife henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Eğer Trabzonspor yönetimi, bu öneriyi de geri çevirirse, Olcay Şahan'ın bonservisi için görüşmeler start alacak... Bu sezon fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmayı kabul eden 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'la üç yıllık anlaşma sağladı. Eğer iki kulüp de bonserviste el sıkışırsa, Olcay Şahan'ın yeni adresi Trabzonspor olacak.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Çok sevdiğim bir şarkı' dedi, cevabı yanlış çıkınca küfretti

'Çok sevdiğim bir şarkı' dedi, cevabı yanlış çıkınca küfretti

Jandarma ve AFAD ekipleri acı gerçeğı ortaya çıkardı

Jandarma ve AFAD ekipleri acı gerçeğı ortaya çıkardı

Emekliye ek ödeme müjdesi

Emekliye ek ödeme müjdesi

iPhone'un gizli özellikleri

iPhone'un gizli özellikleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA