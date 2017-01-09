Beşiktaş'tan Mehmet Ekici için yeni teklif

Kara Kartal, Fenerbahçe'yle büyük oranda el sıkışan Mehmet Ekici'nin peşini bırakmıyor. Siyah-beyazlılar, Bordo-mavililer'e gurbetçi oyuncu için yeni bir teklif sundu. Olcay Şahan'la anlaşmaya varan Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'la bonservis pazarlığına oturdu. Siyah-beyazlılar, "Olcay'ı alın, Mehmet Ekici'yi verin" önerisini iletti. Bunu kabul etmeyen Fırtına, "Olcay'ın yanında Tolgay Arslan'ı verin" cevabını verdi. Ama "Tolgay'ı vermeyiz" diyen Siyah-beyazlı yöneticiler, Tolgay değil de Veli Kavlak'ı verebiliriz" dedi.

3 YILLIK ANLAŞMA VAR

Bordo-mavililer'in bu teklife henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Eğer Trabzonspor yönetimi, bu öneriyi de geri çevirirse, Olcay Şahan'ın bonservisi için görüşmeler start alacak... Bu sezon fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmayı kabul eden 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'la üç yıllık anlaşma sağladı. Eğer iki kulüp de bonserviste el sıkışırsa, Olcay Şahan'ın yeni adresi Trabzonspor olacak.