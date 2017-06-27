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Fenerbahçe'ye Ricardo Centurion önerisi

F.Bahçe, Sow’un dönmeme ihtimaline karşı alternatif arayışını sürdürüyor. Menajerler, Sao Paulo’nun Arjantinli ismi Ricardo Centurion’u teklif etti..

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Kanarya, Sow'la devam etmek istiyor ancak şartlar bu geri dönüşü neredeyse imkansız kılıyor. Al Ahli, oyuncusunu yeniden kiralamaya yanaşmıyor. Alternatif isimler için menajerlerle temas kuran yönetime isimler yavaş yavaş gelmeye başladı. Aykut Kocaman'ın en çok aklına yatan ise Ricardo Centurion oldu.
 
Sao Paulo'nun oyuncusu olan ama sezonu Boca Juniors'ta kiralık tamamlayan Arjantinli için Brezilyalılarla temas kurulmasına karar verildi. Valbuena'nın menajerinin yürüttüğü görüşmelerde henüz rakamlar konuşulmaya başlanmadı. Oyuncu için ön çalışma yapan yönetim, sonrasında teklif yapılıp yapılmaması kararı verilecek.
 
Fotomaç

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