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Aatif Chahechouhe Antalyaspor'a da gitmedi

Trabzonspor'un teklifini reddettiği için Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferine engel olan Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'dan gelen teklifi de reddetti.

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Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe krizi devam ediyor. Trabzonspor'un başarılı orta sahası Mehmet Ekici'yle her konuda anlaşan ancak Aatif'in Bordo Mavili ekibi gitmek istememesi sebebiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'de Faslı oyuncu bu kez de Antalyaspor'un teklifini reddetti. 
 
1,5 milyon bonservis verdiler
 
Antalyaspor'un Aatif için 1,5 milyon euro bonservis verdiği, Fenerbahçe'nin bunu kabul ettiği ancak Faslı oyuncunun Sarı Lacivetliler'den aldığı yüksek ücreti kayvbetmemek için Antalya'nın da teklifini reddettiği öğrenildi. 
 
Bu kararla birlikte Sarı Lacivertliler'in Antalya kampına da çağrılan 30 yaşındaki oyuncunun kulüpte kalması da kesinlik kazandı.

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