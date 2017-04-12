Bilal Başacıkoğlu sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Bilal Başacıkoğlu yeni sözleşme imzaladı! Hollanda Eredivisie'de şampiyonluk mücadelesi veren Feyenoord, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Adı zaman zaman Fenerbahçe ile de anılan Bilal Başacıkoğlu, Feyenoord ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. 22 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu bu sezon Feyenoord formasıyla 37 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

Genç kanat oyuncusu devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

Bilal Başacıkoğlu, Türkiye U 21 takımımızda da forma giyiyor.