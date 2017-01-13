Wiel, Hull City’ye çok yakın

Fenerbahçe; Marsilya ve Al Wahda'ya gideceği iddiaları balon çıkan Gregory Van der Wiel'den kurtulmaya bu kez çok yakın... Portekiz basını, Hull City'nin yeni teknik direktörü Marco Silva'nın, Hollandalı sağ beki takımında görmek istediğini duyurdu Haberde, Premier Lig sonuncusunun Wiel'i kiralamak için sarı lacivertli kulüple görüşmelere başladığı kaydedildi.

İddiaları doğrulayan Silva, "Gregory van der Wiel'in transferi için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Haberin detayında, Sporting Lizbon'un da Joao Pereira'nın Trabzonspor'a transfer olması sonrası Van der Wiel'ı transfer etmek istediği ve 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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