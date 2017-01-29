Fenerbahçe'ye zirve yolunda ağır darbe

Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 4-1 Kayserispor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir has Stadı'nda oynandı.

Kayserispor, 33. dakikada Umut Bulut'un golüyle öne geçerken, Fenerbahçe'nin cevabı 41. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. Kayserispor'a üstünlüğü getiren goller, 70. ve 94. dakikalarda Güray Vural ile 88. dakikada Welliton'dan geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe son 3 maçında 2. puan kaybını yaşadı ve 35 puanla, 4. sırada kaldı. Ateş hattından kurtulma yarışı veren Kayserispor ise altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırarak, 16 puanla 16. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor karşısında, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçın kadrosundan tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ozan Tufan'ın yerine Mehmet Topal forma giydi.

Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, forvette ise Fernandao görev aldı.

Fabiano, Robin van Persie, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde bulundu.

KAYSERİSPOR'DA YENİ TRANSFERLER SAHADA

Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği futbolculardan Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Güray Vural ve Silvestre Varela ilk 11'de şans buldu. Maç kadrosunda yer alan Douglao, sakatlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı ve yedekler arasında tutuldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde bundan önceki Akhisar Belediyespor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Teknik direktör Yalçın, Mabiala, Anıl Karaer ve Kubilay Sönmez'in yerine Hakan Aslantaş, Erkan Kaş ve Silvestre Varela'ya şans verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yapılan maça, futbolseverler fazla ilgi göstermedi. Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de karşılaşmayı izledi. Özhaseki, maç öncesi Kayserispor Kulübünün yeni yönetimine "hayırlı olsun" dileğini iletti.

FENERBAHÇE TUTUK BAŞLADI

Mücadelenin ilk dakikalarında Fenerbahçe rakip yarı alanda etkili olmakta sorun yaşarken, Kayserispor daha çok hücum yapan ve gol arayan takım olarak öne çıktı. Sarı-lacivertliler, ilk tehlikeli atağını 26. dakikada gerçekleştirdi.

Sol kanatta Hasan Ali Kaldırım topla birlikte ceza sahası dışı sol çaprazdan pasını Mehmet Topal ile buluşturdu ve onun ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı çıktı.

UMUT BULUT GOLÜ ATTI, ÇILDIRDI

Maçın ilk yarım saatlik bölümünde iyi bir performans sergileyen ve Fenerbahçe'ye karşı daha etkili gözüken Kayserispor, aradığı golü 33. dakikada buldu.

Kaleyi cepheden gören noktadan Deniz Türüç'ün kaleye çektiği sert şut ceza sahası içinde sekti. Kaleci Volkan Demirel'in yatarak tokatladığı top kısa düştü ve seken topu takip eden Umut Bulut yakın mesafeden vuruşu ile takımını öne geçirdi. Umut, golün ardından taraftarlara koştu ve coşkulu bir gol sevinci yaşadı.

MEHMET TOPAL'DAN BERABERLİK GOLÜ

Geriye düştükten sonra kendine gelen Fenerbahçe, ilk yarının son dakikasında etkili bir oyun ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, aradığı golü de 41. dakikada Mehmet Topal ile buldu.

Ceza sahası içine topla birlikte girmek isteyen Salih Uçan'ın topunu Jean-Armel Kana-Biyik uzaklaştırmaya çalıştırdı ve bu top yön değiştirerek, penaltı noktasına doğru yöneldi. Yerden giden topu takip eden Mehmet Topal bekletmeden şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturarak, takımına beraberliği getirdi. Takımlar, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikalarında daha istekli bir oyun oynarken, 52. dakikada Fernandao ile mutlak bir gol pozisyonu yakaladı.

Sol kanattan gelişen atakta Alper Potuk'un ortasına hareketlenen Fernandao kaleye şutunu gönderdi, ancak top savunmadan geri döndü. Dönen topa hareketlenen Mehmet Topal topu kontrol edip vuruşunu yaptı, ancak bu top da kaleye gitmeden, savunma tarafından engellendi.

F.BAHÇE'DE DEĞİŞİKLİKLER GELDİ, KAYSERİ GOLÜ BULDU

Kayserispor, 2. yarının ilk dakikalarının ardından oyunda dengeyi buldu ve kendi sahasına iyi yerleşerek Fenerbahçe'nin ceza alanında topla buluşmasına izin vermedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, oyunun gidişatından memnun olmadı ve 66. dakikada müdahale etti. Salih Uçan ve Fernandao'nun yerine, Karavaiev ve Van Persie oyuna dahil oldu.

70. dakikada hızlı gelişen atakta Kayserispor golü buldu. Orta sahadan topla birlikte ilerleyen Silvestre Varela, ara pasıyla topu ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Güray Vural ile buluşturdu. Güray Vural topu soluna alıp kaleye şutunu çekti ve Volkan Demirel'in yanından topu ağlarla buluşturup, takımını öne geçirdi.

F.BAHÇE'NİN UMUTLARINI WELLITON YIKTI

Fenerbahçe beraberlik için saldırırken, Umut Bulut'un yerine oyuna dahil olan Welliton, 88. dakikada attığı golle sarı-lacivertlilerin umutlarını yıkltı.

Sol kanatta Levent Gülen'in uzun pasıyla topla buluşan Güray Vural bekletmeden topu ceza sahası içine çevirdi. Altı pas içine yönelen topa hareketlenen Welliton Soares boş kaleye şutunu çekti ve topu ağlar ile buluşturdu. Welliton Soares'in golü ile Kayserispor 3-1'lik skor üstünlüğünü yakaladı.

Uzatma dakikalarının sonunda Güray Vural sahneye çıktı ve harika golle skoru belirledi.