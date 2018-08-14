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Fenerbahe, Vermaelen için pazarlık aşamasında

Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe'de, stoper takviyesi için harekete geçildi.

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Listede ilk sırada olan Barcelona'nın Belçikalı savunmacısı Thomas Vermaelen'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.

BARÇA İLE PAZARLIK BAŞLADI

İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Barça'yı da uygun bir bonservis bedeline ikna edip transferini bitirmeyi hedefliyor. Barcelona ile iyi ilişkileri olan başkan Ali Koç'un da transfer için devreye gireceği öğrenildi.

Vermaelen, Cocu'nun özellikle talep ettiği sol ayaklı stoper tanımına bire bir uyuyor. Tecrübeli oyuncu sol bekte de görev yapabildiği için Cocu'nun tercihleri arasında zirvede yer alıyor.

32 yaşındaki stoper Thomas Vermaelen, yıllarca Ajax ve Arsenal formaları giydikten sonra 2014 yazında Barcelona'ya transfer oldu.

Son yıllarda sık sık sakatlanması nedeniyle Katalan devinde düzenli oynayamayan Hollandalı savunmacı, topu oyuna sokmadaki becerisiyle tanınıyor.

Geçen sezon Barcelona'da 14'ü La Liga olmak üzere toplam 19 maçta forma giyen emektar yıldız, bu maçlarda arkadaşlarına 1 kez asist yaparken, 4 de sarı kart gördü.

(Fotomaç)

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