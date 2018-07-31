Fener'de yaprak dökümü

Kanarya'da kritik hafta. Teknik Direktör Philip Cocu’nun kadroyu 25 kişiye indireceği ve gönderilmesini isteyeceği isimleri de yarınki Cagliari maçından sonra belirleyip, hafta sonuna kadar açıklayacağı öğrenildi. Hollandalı teknik adamın şu ana kadarki dönemde gözden çıkardığı isimlerin Ozan Tufan, Salih Uçan, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Carlos Kameni olduğu, Cagliari maçında bu oyuncuları son bir kez izleyerek kararını netleştireceği ifade edildi.

GENÇLERE KİRALAMA FORMÜLÜ

Cocu ayrıca takımdaki gençler için de bazı planlar yapıyor. Şu anda kadroda alt yapıdan birçok oyuncu bulunuyor. Gençlere yatırım yapmayı seven ancak bu sezon eldeki tüm isimleri kullanma imkanı olmayan Hollandalı çalıştırıcının Tarık Çetin, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Samed Karakoç ve Erten Ersu gibi genç oyuncuların sürekli forma giyebilecekleri takımlara kiralanmasını ve gelecekte Sarı-Lacivertli takım için hazırlanmalarını istediği belirtildi.

Janssen’de mutlu son

Fenerbahçe'ninyeniden kadrosuna katmak için çaba harcadığı Vincent Janssen için anlaşmanan sağlandığı öğrenildi. Hollandalı golcünün kulübü Tottenham’a “Fenerbahçe’de oynamak istiyorum” diye rest çekmesinden sonra geri adım atan İngilizler’in 1.5 milyon euro karşılığında kiralama teklifini kabul ettiği belirtildi. Hafta sonuna kadar resmi açıklama yapılması beklenirken, Janssen de 1 sene için 2.9 milyon euro kazanacak.

Zouma için 1 milyon zam

Kanarya, 1 yıllık kiralama için 2 milyon euro teklif ettiği Chelsea’nin Fransız stoperinde fiyat artırımına gitti. Fener şimdi 5 milyon euro isteyen İngilizler’in cevabını bekliyor.

Fenerbahçe stoper arayışlarından henüz sonuç alamazken, Cocu’nun “Hafta sonuna kadar bu transfer sonuçlansın” çağrısı üzerine yeni bir adım attı. Stoper listesinin ilk sırasında yer alan Chelseali Kurt Zouma için Fenerbahçe 2 milyon euro kiralama bedeli teklif etmiş, İngilizler 5 milyon euro istemişti. Kanarya son olarak teklifini 3 milyon euroya yükseltti. Oyuncu ile de yine yıllı k 3 milyon euroya anlaşan Fenerli yöneticiler, Chelsea’ye “Bu rakam son” diyerek cevabı beklemeye başladı. Kanarya’da Zouma’nın altentifleri ise Kara Mbodj, Martinzs İndi ve Diego Reyes.

Sakatlanmazsam ciddi katkı veririm

Fener'in hayal kırıklığı transferlerinden Mehmet Ekici yeni sezon için umutlu konuştu. Tecrübeli futbolcu, “Bu sezon sakatlanmaz ve şanssızlıklar yaşamazsam takıma ciddi katkı veririm. Forma savaşından da asla vazgeçmeyeceğim. Bu sezon bambaşka olacak” dedi.