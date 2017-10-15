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Fernandao 16 maç sonra sahada!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, Yeni Malatyaspor karşısında 16 maç aradan sonra formasına kavuştu.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Fernandao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Atiker Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez bir maçta forma giydi. 2016-2017 sezonunun 25. haftada oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında kolu kırılan ve Brezilya'da ameliyat olan yıldız golcü, tam 16 lig maçının ardından formasına kavuştu. Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 64. dakikasında Roberto Soldado'nun yerine oyuna giren futbolcu, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli takımda oynama şansı buldu.

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