Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fernandao: Bu bize Tanrı'nın bir lütfu Galatasaray'ı yenip puan farkını 3'e indireceğiz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Jose Fernandao, Galatasaray maçı öncesinde çok büyük konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Jose Fernandao, çok büyük konuştu. Sambacı, "Galatasaray'ın cumartesi günü elimizden kurtulmak gibi bir şansı yok" dedi. Yeni Malatya'yı mağlup ederek çok önemli bir virajı kayıpsız döndüklerini belirten 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçını ise fırsat olarak gördüklerini, 3 puandan başka hiçbir ihtimali düşünmediklerini söyledi.

BÜYÜK ŞANS

Arada 6 puan fark varken Galatasaray'la oynayacak olmalarını "büyük bir şans" diye değerlendiren Fernandao, "Bu bize Tanrı'nın bir lütfu. Yenersek puan farkını 3'e düşüreceğiz. Bir gün sonra ise Başakşehir'le Beşiktaş oynayacak ve her sonuç bize yarayacak. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sambacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

ŞÜPHEM YOK

"Derbiye hem mental hem de fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Zaten teknik direktörümüz gerekli oyun şablonunu kafasında çiziyordur. Dediklerini sahada aynen uygulayıp Galatasaray'ı yeneceğiz ve Kadıköy geleneğini devam ettireceğiz. Bundan en ufak bir şüphem yok. Benim gol atıp atmamam ise hiç mi hiç önemli değil, yeter ki galip gelelim..."

(Fotomac)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA