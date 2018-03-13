Fernandao: Bu bize Tanrı'nın bir lütfu Galatasaray'ı yenip puan farkını 3'e indireceğiz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Jose Fernandao, çok büyük konuştu. Sambacı, "Galatasaray'ın cumartesi günü elimizden kurtulmak gibi bir şansı yok" dedi. Yeni Malatya'yı mağlup ederek çok önemli bir virajı kayıpsız döndüklerini belirten 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçını ise fırsat olarak gördüklerini, 3 puandan başka hiçbir ihtimali düşünmediklerini söyledi.

BÜYÜK ŞANS

Arada 6 puan fark varken Galatasaray'la oynayacak olmalarını "büyük bir şans" diye değerlendiren Fernandao, "Bu bize Tanrı'nın bir lütfu. Yenersek puan farkını 3'e düşüreceğiz. Bir gün sonra ise Başakşehir'le Beşiktaş oynayacak ve her sonuç bize yarayacak. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sambacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

ŞÜPHEM YOK

"Derbiye hem mental hem de fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Zaten teknik direktörümüz gerekli oyun şablonunu kafasında çiziyordur. Dediklerini sahada aynen uygulayıp Galatasaray'ı yeneceğiz ve Kadıköy geleneğini devam ettireceğiz. Bundan en ufak bir şüphem yok. Benim gol atıp atmamam ise hiç mi hiç önemli değil, yeter ki galip gelelim..."

(Fotomac)