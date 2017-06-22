Fernandao Olympiakos yolunda
Performansıyla Fenerbahçe camiasını açmayan Fernandao için Yunan devi Olympiakos devreye girdi.
Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Jose Fernandao, Yunanistan yolcusu...
beIN Sports'un haberine göre; Yunan ekibi Olympiakos önümüzdeki hafta Fenerahçe'nin kapısını çalacak.
Ağır bir sakatlık geçiren ve son dönemde forma giyemeyen golcü futbolcunun akıbeti görüşmeler sonrası netlik kazanacak.
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