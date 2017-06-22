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Fernandao Olympiakos yolunda

Performansıyla Fenerbahçe camiasını açmayan Fernandao için Yunan devi Olympiakos devreye girdi.

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Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Jose Fernandao, Yunanistan yolcusu...

beIN Sports'un haberine göre; Yunan ekibi Olympiakos önümüzdeki hafta Fenerahçe'nin kapısını çalacak. 

Ağır bir sakatlık geçiren ve son dönemde forma giyemeyen golcü futbolcunun akıbeti görüşmeler sonrası netlik kazanacak.

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