Fernandao'dan Fatih Terim'e mesaj

"Bunun için çalıştım"

Brezilya basınına bir röportaj veren Fernandao, hazırlık maçları dahil son 8 maçta 12 gol atmasının hatırlatılması üzerine, "Çok mutluyum, Tanrı'ya şükürler olsun, her şey yolunda gidiyor. Sezon başında sakatlandım. Geri dönmenin zor olacağını biliyordum. Bu nedenle, sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapmayı umuyorum. Goller atıyorum ve iyi bir iş çıkarıyorum. Şu anda mutluyum. 7 maçta 11 gol attım. Bunu arıyordum, bunun için çalıştım ve şu anda çok mutluyum" dedi.

"Daha fazlasını istiyorum"

Şu anda Fenerbahçe'deki kariyerinin en iyi dönemini yaşayıp yaşamadığı sorulan Fernandao, "İyi bir andayım ancak Fenerbahçe'deki ilk senemde 25 gol attım. Bu sezon için daha fazlasını istiyorum ve atmak için yeterli zamanım var, önümüzde birçok maç olacak. Çok iyi başladığımı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar bu şekilde gitmesini umuyorum, böylece iyi bir gol ortalaması yakalarım. Şu anda en çok istediğim şey bu" diye görüş bildirdi.

Brezilyalı yorumu!

Fenerbahçe'de birçok Brezilyalı'nın forma giymesi ile ilgili soruya da cevap veren 30 yaşındaki golcü, "Burada birçok harika Brezilyalı oyuncu forma giydi. Bu isimler haklarında yorum yapılmayacak isimler. Buraya çok iyi adapte olduğum için mutluyum. Josef de Souza'nın yanı sıra Fabiano da burada. Brezilyalı oyuncular sadece Fenerbahçe'ye değil, aynı zamanda Türkiye'ye de uyum sağlıyor. Bu ülke bizi çok iyi karşıladı, bu da bize çok yardımcı oldu. Bize gösterdikleri bağlılık ve saygı, hepimizin adaptasyon sürecini kolaylaştırdı. Aynı şeyin, Alex, Deivid, Diego ve Luciano için de geçerli olduğuna eminim. Taraftarların sıcaklığı ve bize gösterdiği saygı, adaptasyona yardımcı oluyor" diye konuştu.

Van Persie için çarpıcı yorumlar!

Robin van Persie hakkında da görüş bildiren Fernandao, "Robin van Persie ile rekabet benim için iyi. Harika bir oyuncuyla aynı pozisyon için rekabet etmek. Nasıl bir oyuncu olduğu hakkında yorum yapmaya gerek yok. Bu, daha sıkı çalışmam için beni motive ediyor. Her zaman hazır olmalıyım ki, fırsat geldiğinde takıma yardım edebileyim. Ve Tanrı'ya şükürler olsun, takıma yardım ediyorum, goller atıyorum. Takımdaki yerimi fethediyorum. Teknik direktöre de oynamam gerektiğini gösterdim. Teknik direktör beni ve Robin van Persie'yi zaten birlikte oynattı, bu da takım için iyi. Van Persie, 10 numara gibi oynayabiliyor, bunu başka takımlarda da yaptı ve burada da işe yarıyor. Onunla birlikte oynamak bir zevk. O, harika bir oyuncu, birçok şey öğreniyorum" ifadesini kullandı.

Şampiyonluk sözleri!

Lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde olduklarının hatırlatılması üzerine Fernandao, "Gerçekten çok kötü bir başlangıç yaptık, kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik" derken; takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini ve aradaki farkı kapatmak için yeteri sayıda maç olduğunu vurguladı. Brezilyalı golcü, sezon sonuna kadar mücadele edeceklerini ve şampiyon olmayı umduklarını da sözlerine ekledi.

"Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum"

Türkiye Milli Takımı için oynamak istediğini yineleyen Fernandao, "Bu halen planlarım arasında yer alan bir durum. Bu ülke için oynamak benim için çok büyük bir mutluluk olur. Aslında, şu anda durum biraz karışık fakat ben halen çok istiyorum. Türkiye'de neler yaptığımı görebildiklerini umuyorum. Bu formayı giymek bir onur olur. Eğer iş bana kalsaydı, kabul ederdim ancak insanların ne istediğini beklemek gerekiyor. Türkiye için oynamanın benim için onur olacağını net bir şekilde belirttim. Bu sezonun nasıl biteceğine bakalım, belki Türkiye'nin planları arasında olabilirim" dedi.

"Milli takım hocası bana yardım edeceğini..."

Milli takımda oynama kararının kendisine ve Fenerbahçe'ye bağlı olmadığını ancak bu konuda kulübüne baskı yaptığını ifade eden Fernandao, "Fenerbahçe yönetimine baskı yaptım. Türkiye Milli Takımı için oynamak istediğini söyledim ve onlardan bana yardım etmelerini rica etti. Milli takım hocası, bana yardım edeceğini ancak bunun ancak takımın isteği doğrultusunda olabileceğini net bir dille söyledi. Onlarla bir kez daha konuşacağım. Umarım bu isteğim gerçekleşir" dedi.

"Brezilya forması giymek istemiyorum"

"Gerçekten Türkiye için oynamak istiyorum" diyen Brezilyalı forvet, "Brezilya Milli Takımı forması giymek istemiyorum. Benim isteğim, Türkiye Milli Takımı için oynamak, başka bir ülke için değil. Brezilya'ya ve Brezilya Milli Takımı'na saygım var ancak Türkiye adına oynamak istiyorum. Eğer şansım olursa, iki kere düşünmem. Bunu, büyük bir memnuniyetle kabul ederim" ifadesini kullandı.

"Bursaspor'dan itibaren..."

Türkiye Milli Takımı için oynama isteğinin Bursaspor'a geldiği andan itibaren başladığını vurgulayan Fernandao, "İsteğim Bursaspor'a geldiğim andan itibaren başladı. Bursaspor, Türkiye Ligi'nde gol kralı olduğum kulüptü. Milli Takım ile ilgili bir soru sorulmuştu ve o andan itibaren Türkiye Milli Takımı forma giyme şansına bakmaya başladım. Bu durum 3 yıldır devam ediyor" dedi.