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Fernandao'dan Muslera'ya gözdağı

Fernandao, Kadıköy’de Galatasaray’a mutlaka gol atacağını iddia ederken, “Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.

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Kanarya'nın derbide bugün en büyük kozlarından biri hiç şüphesiz Fernandao olacak. 1.92'lik dev forvet, hava toplarında zaafı olan Galatasaray defansı arasında gol arayacak. Maç başına 6.2 hava topu kazanan ve bu istatistikte ligin lideri olan sambacı, beklediği pasları alması ve etkili ortalar gelmesi halinde Muslera'yı mutlaka avlayacağını iddia etti.

TAM ZAMANI ŞİMDİ

11 lig maçında 5 golü olan Jose- Fernandao, son iki maçta sessiz kaldı. Brezilyalı forvet, "Şimdi tam zamanı" diyerek Muslera'ya gözdağı verdi.

(Fotomaç)

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