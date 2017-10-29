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Fernando: Hakeme karşı da oynadık

Galatasaray'ın yıldızlarından Fernando, Trabzonspor maçının ardından hakemi sert ifadelerle eleştirdi.

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Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Fernando, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından hakeme tepki gösterdi.
 
"HAKEME KARŞI DA OYNADIK"
 
İyi oynamadıklarını dile getiren Fernando, hakemi de sert sözlerle eleştirdi. Fernando, "Bugün kabul etmek lazım ki istediğimiz oyunu 90 dakika boyunca sahaya yansıtamadık. Duran toptan bir gol yedik. Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Takdir haklarını hep rakipten yana kullanan bir hakeme karşı oynadık.'' dedi.
 
"ALTIMIZDAKİ TAKIMLARIN HAKEMLERLE..."
 
Açıklamalarına devam eden Fernando ''Biz lideriz, niye lideriz? Bugüne kadar iyi oynadığımız için. Ama bugün top oynamamıza izin verilmiyor. Altımızdaki takımların hakem kararlarıyla bizi geçmeleri şık olmuyor. Maçın genelinde hakemin bizim aleyhimize ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı. 

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