FIBA maçların takviminde değişikliğe gitti
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile THY Avrupa Ligi maçlarının aynı günlere denk gelmemesi için takviminde değişikliğe gitti.
FIBA'dan yapılan açıklamada, Avrupa elemelerinde Kasım 2017 ile Şubat 2018 arasında perşembe günleri oynanacak karşılaşmaların, cuma günlerine alındığı bildirildi.
Açıklamada, bu kararla kulüplerin THY Avrupa Ligi'nde tam kadro mücadele etmesinin sağlanacağı ve ligdeki oyuncuların milli takımlarda yer almasının önünün açılacağı belirtildi.
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