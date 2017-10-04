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FIBA maçların takviminde değişikliğe gitti

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile THY Avrupa Ligi maçlarının aynı günlere denk gelmemesi için takviminde değişikliğe gitti.

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FIBA'dan yapılan açıklamada, Avrupa elemelerinde Kasım 2017 ile Şubat  2018 arasında perşembe günleri oynanacak karşılaşmaların, cuma günlerine alındığı  bildirildi.
 
Açıklamada, bu kararla kulüplerin THY Avrupa Ligi'nde tam kadro  mücadele etmesinin sağlanacağı ve ligdeki oyuncuların milli takımlarda yer  almasının önünün açılacağı belirtildi.

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