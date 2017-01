FIFA 2016 Ödülleri sahiplerini buldu!

İsviçre'nin Zürich kentinde düzenlenen törende FIFA FIFPro dünyada 2016 yılının on biri açıklandı. Yılın on birine en fazla futbolcu sokan takım 5 oyuncuyla Real Madrid oldu.

Barcelona'nın ise mevcut kadrosundaki 4 oyuncu yılın on birine girerken, yılın ilk yarısında Katalan devinde forma giyen ancak bu sezon başında Juventus'a transfer olan Dani Alves de on birde yer aldı.

Gecenin en çok merak edilen ödülü ise Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yarıştığı FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü olacak.

Ödül törenini Alman televizyon spikeri Marco Schreyl ile ABD'li ünlü aktris Eva Longoria sunuyor.

İşte 2016 FIFPro Yılın 11'i:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Sağ Bek: Dani Alves (Barcelona/Juventus)

Stoper: Gerard Pique (Barcelona)

Stoper: Sergio Ramos (Real Madrid)

Sol Bek: Marcelo (Real Madrid)

Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid)

Orta Saha: Toni Kroos (Real Madrid)

Orta Saha: Andres Iniesta (Barcelona)

Forvet: Luis Suarez (Barcelona)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

FIFA Erkeklerde Yılın Futbolcusu Ödülü: Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Portekiz)

FIFA Kadınlarda Yılın Futbolcusu Ödülü: Carli Lloyd (Houston Dash - ABD)

FIFA Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü: Claudio Ranieri (Leicester City)

FIFA Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü: Silvia Neid (Almanya Kadın Milli Futbol Takımı)

FIFA Yılın Golü (Puskas Ödülü): Mohd Faiz Subri (Penang FA - Malezya)

FIFA Taraftar Ödülü: Liverpool ve Borussia Dortmund taraftarları (You Will Never Walk Alone bestesini beraber söylemişlerdi)

FIFA Fair-Play Ödülü: Atletico Nacional (Chapecoense'nin Copa Sudamericana şampiyonu ilan edilmesini isteyen finalist takım)

FIFA Olağanüstü Kariyer Ödülü: Falcao (Futsal oyuncusu)