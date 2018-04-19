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FIFA, Benfica ve Sporting Lisbon'a para cezası verdi

Dünya futbolunun patronu FIFA, Portekiz'in dev ekipleri Benfica ve Sporting Lizbon'da usulsüz transfer yapıldığı gerekçesiyle ceza verdi.

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FIFA'dan yapılan açıklamada Benfica'ya 132 bin euro, Sporting Lizbon'a ise 92 bin euro para cezası verildiği duyuruldu.

Cezanın nedeni olarak ise iki kulübün üçüncü şahıslara ait yatırım fonları yardımıyla transfer yapmaları gösterildi.

(Cnntürk)

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