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FIFA, milli takım sıralamalarını açıkladı! İspanya'da inanılmaz düşüş

FIFA, dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı'nı 27.sıraya koydu. Bundan önceki sıralamada 33. basamaktaydık.

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Bugün güncellenen FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ımızın kaçıncı sırada yer aldığı belli oldu. 

1. Almanya : Puan - 1606 

2. Brezilya : Puan -  1590

3. Portekiz : Puan - 1386 

4. Arjantin : Puan - 1325

5. Belçika Puan - 1265

6. Polonya : Puan - 1250 

7. İsviçre : Puan - 1210

8. Fransa:  Puan - 1208

9. Şili : Puan - 1195

10. Kolombiya : Puan -  1191

11. İspanya : Puan- 1184

12. Peru - Puan : 1103 

13. Galler : Puan - 1089 

14. Meksika: Puan - 1085

15. İngiltere : Puan - 1056 

A Milli Takımımız 842 puan ile 27. sırada yer aldı.

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