FIFA, milli takım sıralamalarını açıkladı! İspanya'da inanılmaz düşüş
FIFA, dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı'nı 27.sıraya koydu. Bundan önceki sıralamada 33. basamaktaydık.
Bugün güncellenen FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ımızın kaçıncı sırada yer aldığı belli oldu.
1. Almanya : Puan - 1606
2. Brezilya : Puan - 1590
3. Portekiz : Puan - 1386
4. Arjantin : Puan - 1325
5. Belçika Puan - 1265
6. Polonya : Puan - 1250
7. İsviçre : Puan - 1210
8. Fransa: Puan - 1208
9. Şili : Puan - 1195
10. Kolombiya : Puan - 1191
11. İspanya : Puan- 1184
12. Peru - Puan : 1103
13. Galler : Puan - 1089
14. Meksika: Puan - 1085
15. İngiltere : Puan - 1056
A Milli Takımımız 842 puan ile 27. sırada yer aldı.
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