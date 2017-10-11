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FIFA, Pakistan'ın üyeliğini askıya aldı

FIFA yaptığı açıklama ile Pakistan Milli Takımı'nı ve kulüplerini her türlü organizasyondan men ettiğini açıkladı.

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FIFA bu kararının sebebi olarak Pakistan Futbol Federasyonu'nun özerkliğini kaybetmesinden dolayı aldığını belirtti.

Pakistan'ın askıya alınan üyeliğini tekrar kazanabilmesi için özerk ve bağımsız olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

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