FIFA, Pakistan'ın üyeliğini askıya aldı
FIFA yaptığı açıklama ile Pakistan Milli Takımı'nı ve kulüplerini her türlü organizasyondan men ettiğini açıkladı.
FIFA bu kararının sebebi olarak Pakistan Futbol Federasyonu'nun özerkliğini kaybetmesinden dolayı aldığını belirtti.
Pakistan'ın askıya alınan üyeliğini tekrar kazanabilmesi için özerk ve bağımsız olduğunu kanıtlaması gerekiyor.
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