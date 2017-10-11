Figo, UEFA'nın futbol danışmanı oldu

Figo'nun yeni görevinde UEFA Başkanı Ceferin ile çalışacağı ve oyunun teknik yönleri, futbolun kurallarını belirlemede etkin rol üstleneceği öğrenildi. Ayrıca futbolun en büyük değerlerinden biri olan Portekizli UEFA'nın elçisi olacak.

UEFA Başkanı Ceferin, yaptığı açıklamada, "Figo, hem sahada hem de taraftarlar için muhteşem bir oyuncuydu. Onun tecrübesi bizim için çok değerli olacak." ifadelerine yer verdi..