Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Figo, UEFA'nın futbol danışmanı oldu

Kariyeri boyunca sayısız başarılar kazanan Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo, bilgisini ve tecrübesini artık UEFA için gösterecek. Yapılan resmi açıklamada, Figo, UEFA'nın yeni futbol danışmanı görevine getirildiği duyuruldu..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Figo'nun yeni görevinde UEFA Başkanı Ceferin ile çalışacağı ve oyunun teknik yönleri, futbolun kurallarını belirlemede etkin rol üstleneceği öğrenildi. Ayrıca futbolun en büyük değerlerinden biri olan Portekizli UEFA'nın elçisi olacak.

UEFA Başkanı Ceferin, yaptığı açıklamada, "Figo, hem sahada hem de taraftarlar için muhteşem bir oyuncuydu. Onun tecrübesi bizim için çok değerli olacak." ifadelerine yer verdi..

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tüpraş'ta korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var!

Tüpraş'ta korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA