Fikret Orman: Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Fikret Orman, "Arda'nın oynadığı bölgede oyuncu yoğunluğu var. Ancak şu anda gündemde yok. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şuan için böyle bir gündemimiz yok" dedi.
Orman, Cenk Tosun'un değerine ulaşmadığını ifade ederek, "Cenk'i çok seviyoruz. Oğuzhan da burada. Cenk'i devre arasında satmak istemiyoruz. Talepler gelebilir; ama gidiyor diye bir şey yok. Olsa söylerim. Beşiktaş'ta çok mutlu Cenk. Herkes burada kalmak istiyor." şeklinde konuştu.
Öte yandan Orman, Demba Ba'nın transferiyle ilgili sakatlık durumunun gözden geçirilmesi durumunda transferinin gerçekleşebileceği sinyalini verdi.
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