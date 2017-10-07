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Fikret Orman: Bedavaya almam

Yıllardır düşük bedellerle takıma transferler yapan başkan Fikret Orman, bu özelliğini Chapocoense için kullanmama kararı aldı.

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Brezilya'da oyuncu izleyen Orman, Chapecoense'den Fabricio Bruno ve Moises Ribeiro'yu beğendi. Menajerleri "Sözleşmeleri 31 Aralık'ta bitiyor, isterseniz 1 Ocak'ta size imza atarlar" dedi.

Ancak başkan Orman, geçirdikleri trajik uçak kazasında takımları yok olan Chapecoense kulübünün iznini almadan transfer yapmayacaklarını belirtti.

Chapecoense kulübünü taşıyan uçak geçen yıl düşmüş çok sayıda futbolcu ve teknik ekip üyesi hayatını kaybetmişti.

(Sabah)

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