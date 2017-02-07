Beşiktaş Vodafone ile reklam sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, futbolcular Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Atiba da katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şöyle konuştu: "Forma göğüs anlaşmamızı imzalayacağız. 2018-2019 sezonuna kadar yıllık 7 milyon dolarlık anlaşma sağladık. Vodafone ile işbirliğimiz 150 milyon doları geçmiş durumda. Vodafone ailesine, bize gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Vodafone ile daha büyük başarılara imza atacağız. Türkiye'nin mevcut şartlarına rağmen dolar üzerinden yaptığımız anlaşmaya uyarak hareket ettiler. Biz kısa vadeli ilişkilere tenezzül etmeyiz. Onların mutlu olması bizi iki misli mutlu ediyor. Biz Vodafone, Vodafone Beşiktaş'a çok şeyler katıyor."

"Benim de hatam var özür diliyorum"

Kupadaki Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara değinen Orman, "Gerçekten çok üzgünüm. Beşiktaş'la F.Bahçe birçok müsabaka yaptılar. Devamlı yapacaklar. Bugünkü fotoğraflara baktığımızda futbol konuşulmuyor. Futbolun kötü tarafları ortaya çıktı. Ben hocamla da konuştum. Bu fotoğrafların içinde Beşiktaş'ın bulunması bizi üzüyor. Bizim oyuncularımızın böyle şeylerle alınması bizim için iyi şeyler değil. Sebep birilerinin yanlış yapması, Beşiktaşlı oyuncuların yanlış yapmasına sebep değil. Bizim namımıza yaptığımız hata varsa tüm kamuoyundan özür diliyorum. Bende de hatalar var. Polemik yaratacak konulara girmemiş olmam lazımdı. Olaylardan bahsediyorum. Burada oturan oyuncularımızın hepsi benim evladım. Bizim için derbi pazar gününde kaldı.Emniyet görevlilerimize, herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum. Bizim ana uğraştığımız konu UEFA Avrupa Ligi ve lig. Futbol herkese mutluluk vermeli. Barcelona bu projeyi bizden kaptı. Sponsorluk yaptığımız firmaların marka değeri çok önemli. Çok mutluyuz sponsorlarımızdan. Yarınki manşetlerde mevzuları değiştirmeden Vodafone'lu pozitif haberler kullanmanızı rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Vodafone CEO'su Colman Deegan ise "Beni en çok etkileyen maç Vodafone Arena'daki 3-0'dan 3-3'e gelen Benfica maçıydı" diye konuştu.