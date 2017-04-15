Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman kongrede patladı: Ayak oyunları yapmasınlar!

Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı seçimi yapılıyor. Tek aday var. Seçim öncesi Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı secimi için tek aday olarak kaldı. Vodafone Arena'daki oy kullanma işlemi 11.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.
 
Divan Kurulu'nda açılışında söz alan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, açıklamalarıyla tepki çeken Lyon Kulübü'ne sert ifadelerle yüklendi.
 
'Ayak oyunları yapmasınlar'
 
İşte Orman'ın açıklamaları:  "Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. Burası Vodafone Arena. Korkmasınlar. Ayak oyunları yapmasınlar. Onların da ağızlarının payını veririz. Evet biz Lyon'u burada yeneceğiz. Turu biz geçeceğiz. Lyon para kazanmak için taraftara bilet sattı. Şimdi oradaki mevzuyu bize fatura etmek istiyorlar."
 
DHA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultangazi’de 'dur' ihtarına uymayan araca polis ateş açtı : 2 ölü, 2 yaralı

Sultangazi’de 'dur' ihtarına uymayan araca polis ateş açtı : 2 ölü, 2 yaralı

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Kuzey Kore gövde gösterisi yaptı

Kuzey Kore gövde gösterisi yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA