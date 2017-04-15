Fikret Orman kongrede patladı: Ayak oyunları yapmasınlar!

Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı secimi için tek aday olarak kaldı. Vodafone Arena'daki oy kullanma işlemi 11.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

Divan Kurulu'nda açılışında söz alan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, açıklamalarıyla tepki çeken Lyon Kulübü'ne sert ifadelerle yüklendi.

'Ayak oyunları yapmasınlar'

İşte Orman'ın açıklamaları: "Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. Burası Vodafone Arena. Korkmasınlar. Ayak oyunları yapmasınlar. Onların da ağızlarının payını veririz. Evet biz Lyon'u burada yeneceğiz. Turu biz geçeceğiz. Lyon para kazanmak için taraftara bilet sattı. Şimdi oradaki mevzuyu bize fatura etmek istiyorlar."

DHA