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Fikret Orman Londra'ya gitti ve Cenk Tosun transferini noktaladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Everton yöneticileri arasındaki pazarlık Londra'da devam etti ve transfer noktalandı.

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Dün öğle saatlerinde Londra'ya giden Orman, Cenk Tosun transferi öncesi Çin'den 35 milyon euroluk resmi teklifin geldiğini açıklamıştı. Başkan, İngiliz ekibinden Cenk için ilk etapta 30 milyon euro talep etti...

Yapılan pazarlıklar sonrası Everton Cenk Tosun için 27 milyon euro ödemeyi kabul etti. Peki ya Cenk Tosun cephesi?...

Cenk ve menajerinin bugün Londra'dan Liverpool'a geçeceği öğrenilirken, Everton'ın oyuncu ile rakam konusunda son kez görüştükten sonra transferi resmi olarak da açıklayacağı ifade edildi.

Cenk Tosun için İngiltere'de bulunan Orman, transfer takviyesi yapabileceklerini de dile getirdi. Orman yaptığı açıklamada "Londra'ya ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmak değil de, daha çok takıma takviye için geldim" ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda isim vermekten kaçınan Fikret Orman son olarak "Ancak bittikten sonra açıklayabiliyoruz. Olmadan söylemek, halka açık bir kurum olduğumuz için bunlar suç teşkil edebiliyor. Şu an bitmiş, yapılmış bir şey yok. Uğraşıyoruz. Bizde transfer günlük olarak hareket etmiyor" dedi. 27 milyon Euro karşılığında Everton'a gidecek Cenk Tosun, Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek.

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