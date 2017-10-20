Fikret Orman: Oyuncularımın maç seçmesine izin vermem

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyuncuların maç seçtiği eleştirisinden ligdeki duruma, Gençlerbirliği karşılaşmasından Cenk Tosun'un transferine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş’ın, Süper Lig’de aldığı arka arkaya kötü sonuçlara karşın Şampiyonlar Ligi’nde bir başka oynaması ve ilk 3 maçını kazanması “Oyuncular maç seçiyor” yorumlarına neden oldu. Monaco karşısında elde edilen sonucun gururunu yaşadıklarını ancak henüz hiçbir şey elde etmediklerini söyleyen Orman, “Bu sezon Avrupa’da ses getiren bir takım olduk. Herkes bizi konuşuyor. İnşallah bunun devamı gelir."

"Bunun olmasını istiyoruz. Ligdeki Gençlerbirliği mağlubiyetinin açıklaması olamaz. Rakibin belki de toplam değeri bizim bir oyuncumuza eşit. Gidip mağlup oluyorsunuz. Bunu kabullenemem. ‘Maç seçiyorlar’ diye yorumlar var. Evet, bence de maç seçiyorlar ama ben buna izin vermem” dedi.

"BAŞAKŞEHİR İLE ÇIKIŞ BAŞLAR"

En kısa sürede takımla konuşup ligde toparlanmalarını sağlayacaklarını belirten Orman, “Başakşehir ile birlikte bu çıkış da başlar. Bizim için Avrupa ne kadar önemliyse lig de o kadar önemli."

"Çünkü, şampiyon olamazsak hiçbir şeyin değeri yok. Şampiyonluk yine Şampiyonlar Ligi ve para demek” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Cenk tosun ile ilgili olarak da, "Allah nazardan saklasın harika gidiyor. tabii ki teklifler gelecek ama ben devre arasında satışına sıcak bakmıyorum. Nedenini sorarsanız da Şampiyonlar Ligi’nde sürekli gol atan bir oyuncu var. Belki de bizi üst turlara taşıyacak. Her galibiyette para kazanıyoruz. Bunun hesabını yaparsak Cenk'i satacağımız paraya yakın bir para bu galibiyetler ve turdan gelecek. O zaman neden satayım? Sezon sonu istediğimiz rakama elden çıkarırız" diye konuştu.

CENK TOSUN DEVLER ARASINDA

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Monaco ağlarını iki kez havalandıran Beşiktaşlı Cenk tosun, UeFA’nın internet sitesinde yer alan ankette, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu. Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi’nin yanı sıra Manchester United’dan Marcus Rashford, Chelsea’den Eden Hazard, Paris Saint-Germain’den Neymar, Liverpool’dan Mohamed Salah, Real Madrid’den Cristiano Ronaldo ile Spartak Moskova’dan Quincy Promes’in performansları da oylamaya sunuldu.

(Habertürk)