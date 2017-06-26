Fikret Orman: Pepe'yi alırsak Avrupa Ligi’nde ise şampiyon oluruz

Real Madrid ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra başarılı savunmacı ile menajerler aracılığı ile temas kuran Siyah-Beyazlılar, tekliflerini sunarken birçok takımın peşinde koştuğu Pepe’nin de Kartal’a sıcak bakması transferin mutlu sonla biteceğinin habercisi olarak gösteriliyor...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, imza parası dahil Pepe’ye 8 milyon Euro öneren ancak Portekizli’nin 10 milyon Euro istemesi üzerine ortada bir rakamda anlaşmak için çaba sarf eden başkan Fikret Orman önceki gün yönetici arkadaşları ile bir araya geldi...

‘DENGELER BOZULACAK AMA...’

İkinci başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Umut Güner, Şafak Yazıcıoğlu ve Hakan Kalkavan ile görüşen Orman’ın iddialı ifadeler kullandığı ortaya çıktı... Beşiktaş’ın müzesine bir Avrupa kupası getirmek isteyen Orman, ne yapıp edip Pepe’nin transferini bitirmeleri gerektiğini söyledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: “Pepe gibi bir oyuncuyu kaçırmamak lazım. Görüşmeleri belli bir noktaya getirdik. Şartları biraz daha zorlayalım. Takım içindeki dengeler de bozulacak belki ama Pepe gelirse geçen sezon özellikle Avrupa maçlarındaki sıkıntıları tekrar yaşamayız. Marcelo ile yan yana oynarlarsa da inanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi yerlere geliriz, Avrupa Ligi’nde ise şampiyon oluruz” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine yöneticiler, Pepe’nin transferi için gereken her türlü fedakarlığın yapılması yönünde karar aldılar.