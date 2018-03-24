Fikret Orman sahaya iniyor!
Ligde şampiyonluk yarışının kızışması sonrasında Başkan Fikret Orman devreye girme kararı aldı.
Başkan,Alanyaspor hazırlıklarından itibaren takımın tüm idmanlarını Nevzat Demir Tesisleri’nden takip edip oyuncuları şampiyonluk yolunda motive etmeye çalışacak.
Spor Toto Süper Lig’de 26. haftayı 50 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan, ikinci Başakşehir’in ise 3 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş'ta yönetim, milli ara sonrasında sahaya inecek!
Başkan Fikret Orman’ın, Katar’daki ziyaretini tamamlamasının ardından soluğu İstanbul’da alıp sonrasında takımın Alanyaspor maçı hazırlıklarını takip etmeye başlayacağı kaydedildi.
Orman’ın, bu karşılaşmadan itibaren ligin son mücadelesine kadar şampiyonluk yarışında oyuncularını desteklemek için sıkı takipte olacağı bildirildi. Orman’ın, bu planı sebebiyle daha önceden belirlediği Uzak Doğu ve İngiltere seyahatlerini de ertelediği öğrenildi.
Çebi de yer alacak
Başkan Fikret Orman’la birlikte İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de Nevzat Demir Tesisleri’ndeki tüm idmanları takip edeceği ve sık sık oyuncular ile teknik ekiple de motivasyon toplantılarında bulunacağı ifade edildi.
(Fanatik)
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