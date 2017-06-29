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Şenol Güneş'in Beşiktaş'la görüşmelere menajerini göndermesi Fikret Orman'ı üzdü

Şenol Güneş’in ücreti 1.5 milyon Euro’dan 2.5’a çıkarılarak uzatıldı. Ancak tecrübeli hocanın görüşmelere menajerini yollamasının Başkan Fikret Orman’da üzüntü yarattığı ortaya çıktı.

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Siyah-Beyazlılar’da hem oynattığı futbolla hem de üst üste kazandırdığı iki şampiyonlukla büyük takdir toplayan Şenol Güneş’in biten sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak uzatılmıştı. Her fırsatta, “Hocamızla hiçbir konuda sorun yaşamayız” açıklaması yapan Başkan Fikret Orman’ın, tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerdeki süreçten dolayı bir kırgınlık yaşadığı öğrenildi.

Güneş, Siyah-Beyazlı yönetimle yeni sözleşmenin detaylarını konuşmak için yapılan görüşmeye bizzat kendisi katılmak yerine menajeri Deniz Türker’i yolladı.

3 milyon euro istedi

Beşiktaş’ta iki sezondur yıllık 1.5 milyon Euro ücrete görev yapan başarılı teknik adam, yeni kontrat yapılırken ise 3 milyon Euro istedi. Taraflar bilindiği üzere 2.5 milyon Euro üzerinde el sıkıştı, ancak Güneş’in görüşmeye menajerini göndermesinden ötürü Başkan Fikret Orman’ın hayli üzüldüğü öğrenildi.

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