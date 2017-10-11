Fikret Orman yıllık maliyetini duyunca şok oldu! İşte Mesut Özil'in yeni takımı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil için zemin yoklayan Beşiktaş’a yıldız futbolcudan şok bir yanıt geldi.

Arsenal’de kalmak istemeyen ve Manchester United’la flört halinde olan Türk asıllı Alman futbolcu kulübünden haftalık 330 bin Euro isterken, başkan Chips Keswick’in bu parayı vermeye yanaşmadığı, 28 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş’ın talip olduğu Mesut Özil’in haftalık 330 bin Euro istemesi siyah beyazlı kulüpte şok etkisi yaratırken, Mesut’un yıllık maliyetinin 15 milyon euro’ları bulması başkan Fikret Orman’ı bu transferde geri adım attırdı.

Bu sezon transfere 164 milyon Euro harcayan Manchester United’ın Mesut Özil’i transfer edeceği öğrenilirken, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun Alman oyuncuyu, Juan Mata’nın yerine düşündüğü iddia edildi.

İspanyol futbolcu Mata, ManU formasıyla bu sezon 9 maçta sadece 1 gol atabildi, henüz asist yapamadı.



Mesut Özil'in Manchester United'la imza aşamasına gelme durumuna Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcularından Karlheinz Riedle'den çarpıcı bir yorum geldi. Mesut'un 'Kırmızı Şeytanlara' gitmemesi gerektiğini açıklayan Ridle, oyuncunun Almanya'ya geri dönmesinin kariyeri açısından daha iyi olacağını söyledi.