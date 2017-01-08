Fikret Orman'dan flaş Eto'o açıklaması

İşte Fikret Orman'ın sert açıklamaları;

"Eto'o'nun transferiyle ilgili muhattap ben değilim. Antalyaspor, Eto'o'yu bırakmak istemiyorsa saygı duyarız. Biz Eto'o için ölüp bitmiyoruz. Üstüme alındığım bir şey değil. Kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncu Eto'o. Hayırlısı olsun. Dün biz netice itibariyle misafiriz. Orada daha evvelden kurulmuş bir algı var. Bizi çekmeler, onu göstermeler falan, ayıp. Çocukça şeyler bunlar, biz 15-16 yaşlarında bıraktık. Oraya hocamızla gittik biz, yapılan yanlış. Biz zaten ısrarcı olmadığımızı söyledik. Başakşehir biz de teklif yaptık dedi, Trabzon teklif yaptı. Sadece biz mi istedik? Düzgün şekilde yapılır. Adamlık böyledir. Bunların üst aklı var. Şahsen böyle bir şey ile muhattap olduğumuz için üzüldüm. Bize bu yapıldı, biz de böyle yapalım diye kâle alınacak bir şey değil. Yapanlar da kâle alacağım kişiler değil. Biz büyük camiayız, büyük gibi davranmamız gerekiyor. Şimdiye kadar böyle yaptık, bundan sonra da böyle yapacağız. Dünkü olaydan sonra Antalyaspor yönetiminden beni kimse aramadı. Arasalar da konuşmazdım zaten.

'Mitrovic'in çok büyük bir oyuncu olduğunu herkes görecek'

'Beşiktaş'ta transferin başında ben varım, biz bir ekip olarak yapıyoruz. Hepimiz bir bütünüz, ama karar veren benim. Mitrovic daha gelmeden yıpratmaya çalışıyorlar. Beşiktaş şampiyon olunca çok büyük bir oyuncu olduğunu herkes görecek.'