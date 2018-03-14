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Fikret Orman'dan Talisca müjdesi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 'Eğer Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız.' açıklamasını yaptı.

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Bu gece Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlayacak Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor! Geçen günlerde Brezilya Milli Takımı'na seçilen ve değeri yükseldiği söylenen Anderson Talisca'nın transferine yönelik olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalar yaptı.

Orman, "İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var. Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Diğer maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız. Eğer Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." ifadelerini kullandı.

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