Fikret Orman'dan transfer itirafý

Savunmaya takviye yapmasý beklenen ve adý Beþiktaþ ile anýlan Shakhtar Donetsk formasý giyen Yaroslav Rakitsky hakkýnda da konuþan Fikret Orman, transferin mali durumlara baðlý olduðunu söyledi.

TRT Spor'da Spor Bahane programýnda Yaroslav Rakitsky'nin sorulmasý üzerine Fikret Orman, ''Neden olmasýn? Benim de birkaç kez canlý izlediðim beðendiðim bir oyuncu. Mali koþullarla alakalý...'' ifadelerini kullandý.

Fikret Orman en az 2 transfer yapacaklarýný da söylerken ''Hem hücum hattýna, hem defans hattýna takviye yapacaðýz. 2 transfer kesin yapacaðýz, 3. belli deðil. Transfer yapacaðýz ama gerçekler de var. Dolar 3,5 TL'yi geçti. Paralarý ödeme sýkýntýsý yaþamak istemiyoruz'' dedi.

2018 yýlýna kadar Shakhtar Donetsk ile sözleþmesi bulunan Yaroslav Rakitsky, bu sezon 19 resmi maçta görev yaptý.

''Töre döndü bir defa. Çünkü ameliyat oldu ve sezon sonuna kadar oynamasý mümkün deðil. West Ham'da da fazla süre bulamadý, yeni sezonda bizimle olacak.''

''Sosa ve Gomez ile alakalý, kamuoyunda konuþulan þeyler, Türkiye'deki güvenlik endiþesiydi. Sosa'nýn böyle bir niyetinin olduðunu düþünmüyorum. Mario'nun ise, Mario Beþiktaþ ile çok baðdaþtý, çok dokusu tuttu. Beþiktaþlýlar çok sevdi, Mario da çok iyi çocuk. Beþiktaþ gibi bir yerden gidip mutlu olmak zor. Buranýn ekmeði topraðý kýymetlidir, burada yediðini baþka yerde yiyemezsin. Ýnþallah döner. O güvenliðe çok takmýþ vaziyette.''

''Bu bir tek Aboubakar ile alakalý deðil. Gol yiyorsun, kaleci yiyor. Aboubakar çok iyi çocuk, 2. devre daha baþarýlý olacak.''

''FUTBOL TAKIMI ALMAK ÝSTÝYORUZ...''

''Daha Beþiktaþ'ta yapmak istediklerinin yarýsýný yapamadým, zaman yetmedi. Türkiye'de bir futbol takýmý almak istiyoruz, Avrupa'da alacaðýz falan... Birçok projemiz var.''