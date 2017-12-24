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Filistin direnişinin sembolü olan Muhammed El Taweel, Konyaspor - Fenerbahçe maçını izledi

Batı Şeria'da işgalci İsrail'in askerlerince gözaltına alınırken çekilen fotoğrafıyla direnişin sembolü olan down sendromlu Muhammed El Taweel dün Konyaspor'un davetlisi olarak maça geldi.

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Ailesi ile Türkiye'ye gelen Muhammed, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türk milletini çok sevdim. Sayın Erdoğan sadece İslam'ın lideri değil dünyanın lideri. Türk vatandaşlığı bizim için şereftir, seve seve almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Maç öncesi tribünlerden büyük ilgi gören Muhammed El Taweel, Konyalılara el sallayıp Türkiye halkına teşekkür etti.

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