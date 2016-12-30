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FLAŞ! Beşiktaş ikinci transferini yaptı!

Beşiktaş sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında forma giyen Sobol ile prensipte anlaşmaya vardı. İlk olarak kadrosuna Hollandalı Ryan Babel'i katan Siyah-Beyazlılar, devre arası transfer döneminin ikinci transferini gerçekleştirdi.

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Eduard Sobol transferinde iki kulüp karşılıklı olarak anlaştığında imzaların atılması bekleniyor. Sobol, Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık forma giyecek. Bu bir Skorer haberidir.
 
Beşiktaş, 21 yaşındaki Sobol’u kadrosuna katarak sezon sonuna kadar sol bek pozisyonunda sorun yaşamak istemiyor. Sobol'un bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunuyor.
 
Shakhtar Donetsk'ten Zorya'ya kiralanan Sobol, bu sezon 18 mücadelede forma şansı buldu.
 
Skorer

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