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Ahmet Nur Çebi: Dudu'dan haberim yok bende sizlerden öğreniyorum

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dudu ve Mario Gomez transferleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşılaşmasında alınan 4-3'lük galibiyeti değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Futbol adına çok sevindirici bir oyundu. Seyirci de keyif aldı. En çok beni etkileyen oyun oldu. Oynanan futbolun güzelliği ve Trabzonspor'un da Türk futbolu adına güçlenmesi keyif vericiydi. Her halükarda misafirperver davrandılar. Keyif ve huzur içerisinde geri döndük. Sonuç itibarıyla matematiksel olarak şampiyonluk için erken. Bundan sonra maçlar daha da zor olacak. Bütün takımlar belirli puanlar almak için oynayacaklar. Daha önceki maçlardan daha zor maçlar bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Atiba'nın performansı

Futbolda zaman zaman iniş ve çıkış olabilir. Atiba da çıkış sürecinde. İyi ki kontrat imzalayıp, devam etmişiz. Bugünün keyfini çıkaralım. Şu anda ondan memnunuz. Atiba gücü yettiği müddetçe Beşiktaş'ta top oynar diye düşünüyorum.

Lyon karşılaşması

Lyon bizim için zor ama biz de Lyon için zor bir takımız. Onlar da bizim gibi güçlü, onların da işleri kolay değil.

Transfer olacak mı?

Sezon başından sezon bitene kadar verdiğimiz kararların arkasında dururuz. Gidecek, kalacaklar görüşmesi olmadı. Haziran ya da temmuz ayında gündeme gelecek konular. Bugünün meselesi değil. Dudu ile ilgili ben bir şey bilmiyorum. Ben de sizden duyuyorum. Başkan, transfer komitesi ya da scout ekibi bu işlerle ilgileniyor. Gomez de aynı şekilde. En son mali konulara biz bakarız.

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